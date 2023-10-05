Тагильскому киллеру из девяностых заменили отсидку в колонии принудительными работами

Свердловский областной суд удовлетворил жалобу защиты тагильского киллера Виталия Пильщикова и заменил неотбытую им часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца и 26 дней на принудительные работы на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства, сообщили в суде.

В исправительный центр к месту отбывания наказания Пильщиков должен будет проследовать самостоятельно, а срок наказания ему будет исчисляться со дня прибытия в центр.

Напомним, 14 июня 2023 года постановлением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Пильщикову было отказано в удовлетворении ходатайства его адвоката о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Защита осужденного не согласилась с решением суда и подала на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В 2011 году Пильщикова приговорили к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей за совершение убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также за незаконный оборот оружия, совершённый организованной группой.

В мае 1995 года в подъезде одного из домов в центре Екатеринбурга киллер расстрелял бизнесмена на глазах у его жены и дочери. За это он получил от заказчика — предпринимателя Павла Федулёва — 100 тысяч долларов США. Через год он за ту же сумму убил делового партнера Федулёва, который заподозрил товарища в попытке получить контроль над его финансовыми активами. Вместе с бизнесменом тогда погибли его охранники, в том числе сотрудник милиции.