Тагилстроевский суд Нижнего Тагила оставил за решёткой киллера уральского мафиози

Сегодня, 14 июня, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство защитника осуждённого Виталия Пильщикова о замене ему лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Напомним, Пильщикова в 2011 году приговорили к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей за совершение убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также за незаконный оборот оружия, совершённый организованной группой.

В мае 1995 года в подъезде одного из домов в центре Екатеринбурга киллер расстрелял бизнесмена на глазах у его жены и дочери. За это он получил от заказчика — предпринимателя Павла Федулёва — 100 тысяч долларов США. Через год он за ту же сумму убил делового партнера Федулёва, который заподозрил товарища в попытке получить контроль над его финансовыми активами. Вместе с бизнесменом тогда погибли его охранники, в том числе сотрудник милиции.

Сотрудник Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе судебного заседания возражал против замены лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Прокурор в судебном заседании указал, что с учётом поведения осуждённого за весь период отбывания наказания замена лишения свободы на более мягкий вид наказания преждевременна. Решение об удовлетворении ходатайства будет противоречить целям наказания: восстановлению социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений. Администрация исправительного учреждения также была против удовлетворения ходатайства адвоката и замены Пильщикову наказания.

Отметим, Пильщиков трижды пытался выйти на свободу по УДО начиная с 2020 года.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по результатам рассмотрения ходатайства Тагилстроевский районный суд отказал адвокату в его удовлетворении. Пильщиков продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ГУФСИН. Судебный акт не вступил в законную силу.

Бизнесмен Федулёв также отбывает срок в колонии. Его признали виновным в организации убийств своих партнёров по бизнесу и захвате нескольких предприятий: екатеринбургских компаний «Уральский завод бытовой техники» и «Компаньонпром», московских компаний «Актай-М» и «Вагран».