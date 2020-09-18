Тагильский weekend топ-12: свердловский рок, Маленький принц и народный фестиваль

О том, чем заняться с 18 по 20 сентября

Одна из наших главных миссий — помогать вам в выборе культурных планов на ближайшие выходные. Подготовили для вас увлекательный маршрут по музеям, театрам и барам города для просвещения и творческого вдохновения. О киноманах мы тоже не забыли и собрали подборку главных киноновинок этого уик-энда.

Посмотри!

1. Фильм «Смотри как я» (12+).

Где и когда? С 17 сентября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Российская комедия о двух подростках, которые решили сбежать из дома и поехать на море. Главные герои — слепой парень Максим, уставший от странностей своего богатого отца, и девушка-бунтарка Оля, сбежавшая из детдома. Продюсером картины стал тагильчанин Ярослав Жалнин, в кинотеатре «Красногвардеец» пройдёт её спецпоказ.

Зачем идти? Чтобы увидеть хорошее летнее кино, которое снял тагильчанин.

2. Фильм «Львица» (18+).

Где и когда? С 17 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Боевик с Меган Фокс в главной роли. Отважная девушка Саманта возглавляет команду бойцов, которая отправляется в Африку ради спасения похищенной дочери местного губернатора. Но во время операции их планы меняются, команда оказывается в самом центре африканской пустыни. Теперь им придётся разбираться не только с похитителями, но и с разъярёнными хищниками африканской глуши.

Зачем идти? Чтобы пройти вместе с героями опасное приключение в пустынной Африке.

3. Фильм «Антебеллум» (18+).

Где и когда? С 17 сентября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Триллер с элементами ужастика. Главная героиня — известная писательница Вероника Хинли. Её похищают и помещают в ужасающую реальность, где она и другие афроамериканцы вынуждены работать и жить как рабы. Девушке предстоит найти способ, чтобы вернуться в свою прошлую жизнь, а также освободить всех и сбежать из таинственного места.

Зачем идти? Чтобы увидеть, какие тяжёлые испытания ждут бывшую успешную писательницу в новой реальности.

Занавес открывается

4. Спектакль «Маленький принц» (12+).

Где и когда? 19 сентября в Новом Молодёжном театре.

О чём? Спектакль по одноимённой сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Над постановкой работал московский режиссёр Алексей Тишура. В спектакль он добавил много современных авторских задумок, а художник Надежда Осипова создала настоящую космическую атмосферу на сцене. Эта постановка — сказка глазами ребёнка и в то же время философская притча для взрослых.

Зачем идти? Чтобы отправиться в мечтательный мир Маленького принца.

5. Спектакль «Куси-Лебеди и Иванущка-дуращок» (0+).

Где и когда? 19 сентября в Музее наличников в пос. Черноисточинск на Кирова, 2а.

О чём? Постановка тагильской художницы Юлии Пиляй. Спектакль создавался по мотивам двух русских народных сказок — «Гуси-лебеди» и «Иванущка-дурачок». Особенность постановки в том, что сценарий полностью писался детьми, а ещё они сами играют в спектакле. Также весь спектакль будет сопровождать музыкально-фольклорный коллектив «Счастье».

Зачем идти? Чтобы попасть в русскую народную сказку и оценить творчество маленьких тагильчан.

Для культурного просвещения

6. Лекция «Войсковое питание в России» (6+).

Где и когда? 19 сентября в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

О чём? Лекция о питании в российской армии с XVI по XXI век. Вы узнаете, как кормили в армии в разные исторические периоды, что ели солдаты и из чего состоял их суточный рацион. Встречу проведёт научный сотрудник музея-заповедника, повар войскового питания и военный специалист III класса Алексей Чеченин.

Зачем идти? Чтобы узнать, как менялось военное питание на протяжении шести столетий.

7. Выставка «Мастерская кукольных наук» (0+).

Где и когда? 18–20 сентября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Выставка Юлии Пиляй, на которой она представила реквизиты спектаклей, созданных вместе с детьми. В экспозиции собраны куклы, афиши, фотографии и декорации детских постановок.

Зачем идти? Чтобы попасть в детский кукольный театр.

Атмосфера музыки и творчества

8. Концерт-квартирник «День здорового эгоизма» (12+).

Где и когда? 19 сентября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Квартирник при участии тагильских музыкантов. На нём прозвучат известные композиции участников Свердловского рок-клуба, а также пройдёт дискуссия об уральском роке. На концерте выступят: кавер-группа Honey Keys, музыкант Олег Вахрушев, поэт и музыкант Леонид Белкин, музыканты Иван Карабанов и Антон Попов и автор-исполнитель Дмитрий Перов.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством свердловских музыкантов, которое повлияло на современный отечественный рок.

9. Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (6+).

Где и когда? 19 сентября в парке «Народный».

О чём? Фестиваль, объединяющий представителей разных народных культур. Гостей праздника ждут концертно-развлекательная программа национальных коллективов, ярмарка декоративных и народных промыслов, игры и народные забавы. Также на фестивале покажут Ирбитский самовар — самый большой путешествующий самовар России.

Зачем идти? Чтобы за один день познакомиться с культурой разных народов и увидеть самый большой самовар в России.

10. Поэтический баттл «Маяковский vs Есенин» (16+).

Где и когда? 20 сентября в баре «Гора».

О чём? Первая встреча этой осени проекта «Хочу и рифмую». Тематикой поэтической встречи станет творчество Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Участникам предлагают прочесть любимые произведения поэтов и побороться за звание лучшего чтеца.

Зачем идти? Чтобы показать всем свои литературные способности и сравнить поэзию двух авторов, которые совершенно не похожи друг на друга.

11. Концерт группы Tonya&Mak Team (18+).

Где и когда? 18 сентября в баре «Гора».

О чём? Выступление дуэта из Екатеринбурга. В репертуар группы входят кавер-композиции в акустическом исполнении, а также авторские песни. Как говорят сами музыканты, они любят дарить своим слушателям приятные и позитивные эмоции.

Зачем идти? Чтобы послушать хорошую музыку и провести время в приятной компании.

Экстремальные выходные

12. Чемпионат по дрифту Drift Wars 2020 (6+).

Где и когда? 20 сентября на горе Долгой.

О чём? Ежегодный чемпионат по гоночному спорту. В этом году организаторы подготовили для участников и гостей события автошоу, выставку уникальных автомобилей, фудкорт, розыгрыш призов и, конечно, традиционные гоночные заезды.

Зачем идти? Чтобы почувствовать мощный драйв экстремальных гонок.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.