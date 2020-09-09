Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» пройдёт в Нижнем Тагиле в сентябре

IV Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» пройдёт в парке «Народный» 19 сентября с 13:00 до 16:00. Гостей праздника ждут концертно-развлекательная программа национальных коллективов, ярмарка декоративных и народных промыслов, а также игры и народные забавы.

Как сообщили в Центре развития туризма, для гостей будут организованы экскурсии в первый на Урале музей «Солнечная береста». Сергей Коротченя, народный мастер России и основатель музея, познакомит с исторической экспозицией и представит собственную коллекцию, созданную за 30 лет творческого пути. Зарегистрироваться на экскурсию можно будет во время фестиваля. В финале праздника на сцену выйдет группа «Изумруд» — участник международных фестивалей в Германии и Испании.

В 2020 году на фестивале покажут Ирбитский самовар — самый большой путешествующий самовар России. Царь-самовар на 415 литров может одновременно напоить чаем 2000 человек.

«Тагильский калейдоскоп» призван объединить представителей разных народов: русских, татар, башкиров, азербайджанцев, немцев. Мероприятие поддерживают общественные организации «Азербайджанский дом дружбы», Национально-культурная автономия немцев и общественная организация сохранения башкирской культуры «Курултай башкир Нижнего Тагила». В прошлые годы мероприятие посетили жители Пермского края, Ростовской, Челябинской области, Екатеринбурга, Качканара, Режа, Ирбита, Кировграда, Кушвы и посёлка Свободный.