Фильм, спродюсированный актёром из Нижнего Тагила, выйдет в российский прокат на следующей неделе

Романтическая комедия о подростковой любви «Смотри как я» (12+), созданная уроженцем Нижнего Тагила Ярославом Жалниным, выйдет на большие экраны 17 сентября. Ярослав выступил в качестве продюсера ленты и сыграл в ней одну из ролей.

Сюжет картины разворачивается вокруг двух подростков, которые решают расстаться со своим прошлым, чтобы вместе отправиться на море за новыми эмоциями и приключениями. Девушка — воспитанница детского дома, а парень — слепой сын богатого бизнесмена. Главные роли исполнили Ольга Турчак и Михаил Мещеряков. Режиссёром ленты стал актёр и друг Ярослава Жалнина Егор Сальников.

«Я долгое время снимал разного рода фильмы, в основном это были короткометражные фильмы, юмористические зарисовки. У меня был опыт в документальном кино, но я всегда мечтал заниматься большим кино. Вот, наконец, моя мечта сбылась. Мне, конечно, это далось непросто. Довольно сложно взять и запустить такую огромную глыбу, с большим бюджетом, большим производственным потенциалом, известными актёрами», — рассказал телеканалу «Телекон» Ярослав Жалнин.



Ярослав Жалнин



Фильм «Смотри как я» выйдет в прокат 17 сентября. Анонс уже можно найти на сайте кинотеатра «Красногвардеец». Специальный показ и встреча со съёмочной группой должны были состояться в муниципальном кинотеатре Нижнего Тагила 7 апреля, но из-за пандемии мероприятие было отменено.

Как признался сам Ярослав в интервью «Телекону», он очень хочет организовать спецпоказ в родном городе:

«Я прикладываю сейчас максимум усилий к тому, чтобы этот фильм шёл в кинотеатрах Нижнего Тагила. Я очень надеюсь, что во время проката мне удастся попасть в Нижний Тагил и лично представить фильм зрителям. Может быть, это будет какой-нибудь спецпоказ с участием актёров, режиссёра».

Полнометражная картина «Смотри как я» была признана лучшим дебютом 2-й Национальной молодёжной кинопремии в ноябре 2019 года. Съёмки фильма проходили в Ростовской области.