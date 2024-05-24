Тагильский приют для бездомных собак «Добрые руки» опять оказался в центре скандала (ВИДЕО)

Скандально известный приют для бездомных животных «Добрые руки» в Нижнем Тагиле вновь стал объектом сюжета федеральных СМИ. Накануне издание Ural Mash опубликовало видео, на котором руководитель приюта Алёна Казакова сначала очень агрессивно общается с владельцами собак, которые приехали вернуть своё животное, а потом и вовсе применяет против визитёров газовый баллончик.

Отметим, что в марте 2024 года приют «Добрые руки» получил контракт от мэрии Нижнего Тагила на 11 млн рублей. Отлов одной собаки обойдётся в сумму от 5583 до 7915 рублей. Её размер будет зависеть от расстояния до приюта от места вылова животного. Компания обязана отлавливать бездомных животных, лечить их (при необходимости), проводить вакцинацию и стерилизацию, маркировать и содержать. В цену услуги входят все перечисленные действия, а также возврат животного в прежнее место обитания. Каждые сутки содержания бесхозной собаки в приюте обойдутся в 143 рубля. За погибшее во время вылова или транспортировки животное подрядчику не заплатят.

Напомним, что приют для бездомных животных «Добрые руки» неоднократно получал в Нижнем Тагиле контракты на отлов безнадзорных животных. Также реабилитационный центр не раз становился участником скандалов. Зооактивисты считают, что сотрудники организации недобросовестно выполняют требования законодательства, а жертвами отловщиков зачастую становятся домашние собаки. В марте 2022 года «Добрые руки» пытались забрать сторожевых собак с территории торгового центра. А в апреле 2019-го в Полевском сотрудники приюта увезли с улицы собаку породы ягдтерьер, принадлежащую майору полиции Екатерине Романовой. Чтобы вернуть похищенного питомца, сотрудница правоохранительных органов вместе с бойцами ОМОНа провели обыски по факту кражи животного.