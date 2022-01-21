Тагильский бизнесмен попал в список самых влиятельных людей Свердловской области

Председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов занял 24-е место в рейтинге «Топ-100 влиятельных людей Свердловской области», который публикует «Бизнес Журнал. Урал». Список, основанный на мнениях экспертов в различных сферах, публикуется с конца.

Олег Сохраннов с февраля 2020 года является членом тагильской Общественной палаты. Также он не раз оказывался в числе лучших благотворителей города. ЗАО «Стройкомплекс» достаются многие муниципальные контракты по капитальному ремонту многоквартирных домов, школ и других объектов в муниципалитете.

Напомним, на 39-м месте в «Топ-100 влиятельных людей Свердловской области» находится гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. Главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров занял в списке самых влиятельных людей 47-е место, опередив мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который оказался на 48-м месте.