Гендиректор «Уралвагонзавода» попал в список самых влиятельных людей Свердловской области

Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод», председатель Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов занял 39-е место в рейтинге «Топ-100 влиятельных людей Свердловской области», который публикует «Бизнес Журнал. Урал». Список, основанный на мнениях экспертов в различных сферах, публикуется с конца.

Потапов в марте 2017 года занял должность генерального директора АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского».

С июля 2014 года он был заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации.

С октября 2012 года возглавлял Федеральную службу по оборонному заказу (Рособоронзаказ).

С 2008 года Александр Потапов руководил Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли.

В 2004–2008 годах работал в Федеральном агентстве по промышленности, занимал должность начальника Управления промышленности обычных вооружений. До этого в течение двух лет был заместителем директора Российского агентства по обычным вооружениям.

Напомним, что главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров занял в списке самых влиятельных людей 47-е место, опередив мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Он оказался на 48-м месте.