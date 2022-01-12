Ибрагим Абдулкадыров обошёл Владислава Пинаева в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области

Главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров обошёл в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области мэра города Владислава Пинаева. Полковник Абдулкадыров занял 47-е место, а глава Нижнего Тагила расположился на 48-й строчке. «Бизнес Журнал. Урал» публикует «Топ-100 влиятельных людей Свердловской области», основанный на мнениях экспертов в различных сферах.

Тагильчане опередили в этом списке министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова (52-е место) и даже заместителя губернатора Павла Крекова (56-е место).

На 58-й строчке находится бывший мэр Екатеринбурга, ныне сенатор Совета Федерации от Свердловской области Александр Высокинский. На 61-м месте рейтинга — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

68-е место занимает председатель Совета директоров АО «Интертехэлектро» олигарх Артём Биков. На 83-й строчке списка — министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Дмитрий Ионин, ещё один заместитель губернатора Свердловской области, находится на 84-м месте рейтинга. Министр спорта региона Леонид Рапопорт — на 85-й позиции.

Издание публикует рейтинг постепенно, по 1-2 места в день, поэтому пока фамилии лидеров рейтинга неизвестны.