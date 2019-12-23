Тагильские общественники попросили Владислава Пинаева организовать научно-практическую конференцию по реабилитации Черноисточинского водохранилища

В минувшую пятницу, 20 декабря, в здании администрации Ленинского района Нижнего Тагила прошло общественное собрание по реабилитации Черноисточинского пруда с участием представителей мэрии, природоохранной прокуратуры и экологов. Несмотря на широкое анонсирование мероприятия в СМИ и соцсетях, на встречу пришли всего около 120 человек.

Эксперт-эколог общественной палаты Свердловской области Светлана Гомжина выступила с докладом о биологическом и химическом составе воды в Черноисточинском водоёме и предложила для его реабилитации использовать альголизацию водохранилища штаммами хлореллы. Начальник отдела по экологии и природопользованию мэрии Нижнего Тагила Алексей Сергеев рассказал о планах по спасению питьевого водоёма, а зампрокурора Нижнетагильской природоохранной прокуратуры Роберт Слепухин — о работе ведомства по контролю за исполнением действующего законодательства. Также чиновники и силовики ответили на интересующие тагильчан вопросы.

Ответы представителей власти неоднократно прерывались выкриками из зала, и конструктивного диалога между чиновниками и слушателями не получилось. Разговор представителей мэрии с горожанами больше напоминал словесную перепалку, несмотря на то что модератор встречи каждый раз призывала тагильчан к порядку.

В конце собрания активисты общественного движения «Тагил за перемены» через начальника управления территориального развития и общественных связей мэрии Алексея Храмцова попросили главу города организовать научно-практическую конференцию по реабилитации Черноисточинского водохранилища и экологической безопасности мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино.