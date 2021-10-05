Тагильская заброшка на Утке: от «поливного» завода Демидовых до развалин деревообрабатывающего предприятия 

В 1769 году, после двух малоснежных зим и трёх засушливых летне-осенних периодов, Никита Акинфиевич Демидов начал строить «поливной» завод на реке Утке, чтобы обеспечить казённые заказы сортовым железом. Место для завода было выбрано старшим братом Прокофием, который знал здешние места ещё с младых лет, когда ездил с отцом выбирать место для пристани на Чусовой.

Спустя три года, в 1771-м, завод заработал. Поначалу здесь просто перерабатывали чугун, который доставляли по Висимскому тракту с Нижнетагильского завода, но позднее, с открытием небольших залежей бурого железняка, стали производить и свой чугун, хотя и в небольшом количестве — около 5000 пудов в год.



План Висимо-Уткинского завода 1893 г.

(фото из архивов авторов / общ. достояние)



Завод на Утке стал ещё и сортировочно-перевалочной базой для пристани, выкупленной в 1771 году у Строгановых. С этой пристани, расположенной рядом с деревней Усть-Утка, в XVIII и XIX веках отправлялись в европейскую часть Российской империи струги и барки, гружённые демидовским железом и чугуном.



П. П. Веденецкий. Пристань на реке Утке (1835 г.)

(из экспозиции Нижнетагильского историко-краеведческого музея / общ. достояние)



Первыми строителями Висимо-Уткинского завода были старообрядцы, пришедшие в эти места ещё в начале XVIII столетия. Для заводских работ Демидовы переселили сюда часть рабочих с других своих заводов и крепостных крестьян из Нижегородской, Черниговской и Полтавской губерний. Крестьяне работали на заводе, занимались доставкой на завод железа, которое привозилось сюда для переработки с Висимо-Шайтанского, Черноисточинского, Лайского и Нижнетагильского заводов, заготавливали дрова и уголь для завода, занимались перевозкой готовой продукции до пристани в Усть-Утке.



Перевозка дров и угля на Висимо-Уткинский завод (фото: В. Валов, 1890 г.)

(общ. достояние)



В 1860 году была открыта церковно-приходская школа. В 1896 году заработала женская церковно-приходская школа, а в 1872 году — смешанное земское училище. Заводу в Висимо-Утке Демидовы уделяли не меньше внимания, чем Нижнетагильскому заводу или заводам в Салде. В середине XIX века заводские помещения были расширены и реконструированы. Для этого в Висимо-Утку были посланы талантливый промышленный архитектор Кирилл Луценко и не менее талантливый механик Павел Мокеев.

Статья о Висимо-Уткинске в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном в 1892 году в Санкт-Петербурге, гласит:

«Висимо-Уткинский завод (В.-У. з.) в Верхотурском уезде Пермской губернии, в 190 верстах от у. г., железоделательный, принадлежит к группе Нижнетагильских заводов наследников П. П. Демидова, князя Сан-Донато. Построен в 1771 году Акинфием Демидовым, на реке Межевой Утке. Дворов в заводе — 378, жителей — 2574; есть православная церковь, часовня, школа и несколько лавок. В заводе двигатели водяные и паровые. Работают на заводе до 700 человек. В.-У. з. собственно своего железа, кричного, производит очень мало (около 5000 пуд.), а перерабатывает (прокатывает) железо, вырабатываемое пудлинговыми печами Висимо-Шайтанского завода. В 1886 году этого железа было выделано 311054 пуда, в 1887 году — 319254 пуд. и в 1888 году — 367621 пуд.».



Висимо-Уткинский завод (фото: неизв. авт., конец XIX века)

(общ. достояние)



В концу 1890-х годов энергетическое хозяйство предприятия состояло из двух водяных турбин Жирарда общей мощностью 230 лошадиных сил, одной турбины Геншеля в 30 лошадиных сил и двух турбин по 10 лошадиных сил, а также паровой машины в 40 лошадиных сил. В 1900 году завод имел шесть водяных турбин общей мощностью 340 лошадиных сил и две паровые машины. Металлургическое оборудование завода составляли: одна отражательная печь для переплавки чугуна, шесть сварочных печей Сименса и четыре прокатных стана.

Несмотря на то, что завод пусть и с трудом, но пережил экономический кризис и спад производства в 1900–1907 годах, владелец Нижнетагильских заводов Елим Павлович Демидов в 1910 году решил остановить производство железа в Висимо-Утке. Заводчик объявил, что предприятие устарело, и в 1911 году на заводе начался демонтаж оборудования, которое было отправлено в Нижний Тагил и Салду. Через год завод полностью остановился...



Висимо-Уткинск. Мост через реку Межевая Утка (фото: неизв. авт., 1916 г.)

(общ. достояние)



Когда грянул февраль 1917-го, а затем и октябрь, потерявшие заработки заводчане надеялись на то, что новая власть вернёт предприятие к жизни. По окончании Гражданской войны на Урале жители Висимо-Утки неоднократно обращались к руководству Уральского металлургического треста, под вывеской которого были объединены практически все металлургические заводы Среднего и Южного Урала, с просьбой возобновить работу на площадях Висимо-Уткинского завода. В 1928 и 1929 годах для оценки потенциала брошенного завода в посёлок даже выезжали члены правления треста, но итоги их визита остались неизвестны. На территории завода в те годы работала небольшая артель «Электросвет» — возможно, это и остановило специалистов «Уралмета». И только после обращения жителей Висимо-Утки в обком ВКП(б) на посёлок обратили внимание областные власти и организовали здесь... колхоз.



Вид на Висимо-Утку (фото: неизв. авт., 1960 г.) / tagilka.ru



В 1952 году был организован Висимский леспромхоз. Вскоре на территории бывшего демидовского завода началось строительство деревообрабатывающего предприятия. При этом старые заводские постройки безжалостно уничтожались. Новый завод мог дать работу не только жителям Висимо-Уткинска, но и тем, кто проживал в Висиме, Усть-Утке, Баронской, а о важности индустриального наследия Демидовых для истории в те годы никто не задумывался.

Деревообрабатывающий завод пережил и перестройку, и лихие 90-е, и начало нулевых. Но в 2008 году, в связи с организацией Висимского заповедника, леспромхоз был ликвидирован. Завод же ещё несколько лет переходил от одного собственника к другому, но каждое новое ЗАО или ТОО на его базе через год-полтора ликвидировалось, а оставшиеся без хозяина строения стали для местных жителей источником дармовых стройматериалов.



Фото: П. Распопов, 2015 г. / uraloved.ru



Что помешало властям Нижнего Тагила (а посёлок Висимо-Уткинск с 2006 года административно присоединён к городскому округу «город Нижний Тагил») использовать с большей пользой бывший деревообрабатывающий завод, остаётся только гадать. А то, что осталось от него на сегодняшний день, позволяет с уверенностью отнести здание к категории тагильских «заброшек».

Фото с сайта Urban3p.ru, 2013 г. Фото с сайта Urban3p.ru, 2013 г. Фото с сайта Urban3p.ru, 2013 г. Фото с сайта Urban3p.ru, 2013 г. Фото с сайта Urban3p.ru, 2013 г. Фото с сайта Urban3p.ru, 2013 г.

К сожалению, время беспощадно к зданиям, оставленным без присмотра, и с каждым годом они всё больше и больше разрушаются. Модный тренд двух последних десятилетий «да пусть стоит, само развалится» работает не только для историко-архитектурных памятников, которым по 100–150 лет, но и для всех без исключения заброшенных зданий.

Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г. Фото: А. Медведев / Urban3p.ru, 2015 г.

В 2019 году студентка УрГАХУ Софья Андриянова вместе с преподавателями Алёной Цорик и Леонидом Десятовым опубликовала проект «Наукоград аграрной специализации на территории бывшего Висимо-Уткинского завода», в котором показано, каким привлекательным может стать территория одного из старейших заводов Среднего Урала, если творчески подойти к существующим проблемам.



Висимо-Уткинск будущего (иллюстрация С. Андрияновой, А. Цорик и Л. Десятова, 2019 г.)

(скан с pdf-копии проекта)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»