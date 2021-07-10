Город и его люди. Виталий Стеканов

Он не успел на войну и, решив посвятить свою жизнь искусству, приехал в Нижний Тагил. Тогда он ещё не знал, что его скульптурами будут восхищаться не только соотечественники, но и англичане, итальянцы, японцы, американцы, что его работы займут видное место в музеях не только уральских городов, но и Киева, Праги, Берлина. Тогда он ещё не знал, что будет учить других видеть прекрасное в обычном и открывать это прекрасное для других. Новый выпуск рубрики «Город-ЛабириНТ» посвящён выдающемуся скульптору Виталию Стеканову.

Сейчас мало кто из жителей города помнит, что одним из авторов Мемориального комплекса «Аллея Славы» на Вагонке, открытого 9 мая 1968 года, является тагильский скульптор и педагог Виталий Иванович Стеканов.



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Виталий Иванович Стеканов родился в Казахстане в селе Михайлово Кустанайской области 31 января 1927 года. Отец будущего скульптора, Иван Фёдорович, слыл в округе знатным кузнецом, а мама, Ангелина Егоровна, занималась хозяйством и воспитанием детей. Семья Стекановых была большой, времена, на которые пришлось детство Виталия, — непростыми, и дети старались всячески помогать родителям: работали в огороде, ходили с отцом на охоту, бегали за ягодами и грибами в лес, собирали утиные яйца на берегах речки, протекавшей рядом со станицей Каран-Талык. Там же, на речке, станичники добывали глину, из которой изготавливали посуду и игрушки. Как-то раз попробовал лепить из этой глины и Виталий. Занятие это ему понравилось, и родные поддержали увлечение мальчика.

«Мечта стать скульптором появилась после того, как я вылепил фигуру акына Джамбула, а отец, похвалив меня, сказал: “Никак в нашей семье скульптор растёт”. Мне было тогда лет десять», — вспоминал сам Виталий Иванович.

Осенью 1944 выпускника средней школы Виталия Стеканова призвали в ряды РККА. Это был последний призыв Великой Отечественной. Будущий скульптор попал в Нижний Тагил, в 19-й танковый полк, на курсы механиков-водителей. По окончании курсов Виталий был направлен в город Горький, в 3-й запасной танковый полк. Но в боях ему участвовать не пришлось: осенью 1945-го Стеканов был зачислен в маршевую роту и направлен в Австрию, в город Эгенбург.

Затем часть была передислоцирована в Германию и часто переезжала из города в город: Рослау, Вюнсдорф, Кюменсдорф… Во время прохождения службы Виталий отличился — спас человека. Об этом поступке простого советского солдата написали советские и немецкие газеты. В 1951 году перед демобилизацией сержанту Стеканову предложили остаться в армии и поступить в военное училище, но Виталий уже тогда твёрдо решил связать свою судьбу с искусством. Надо сказать, что талант скульптора у Стеканова заметили ещё в армии: по просьбе замполита части ему выделили мастерскую, где он мог заниматься творчеством в свободное время. Слухи о скульпторе-танкисте быстро разнеслись по гарнизонам Группы советских войск в Германии, и о Виталии не раз писали в полковых многотиражках.

Демобилизовавшись, Виталий Стеканов отправился в родное село. Погостив с полгода в доме родителей, он поехал в Нижний Тагил поступать в УХПУ – Уральское художественно-промышленное училище.



Семья Стекановых (В. И. Стеканов стоит, крайний слева)

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Почему именно в Нижний Тагил?

Как вспоминал впоследствии сам мастер, когда он ещё учился на курсах механиков-водителей, к будущим солдатам пришёл молодой лектор — член местного отделения Союза художников РСФСР. Рассказ об уральских камнях, самоцветах, о богатых художественных традициях Нижнего Тагила произвёл на Виталия большое впечатление. Лектором был Михаил Павлович Крамской, человек, благодаря усилиям которого в городе был открыт Музей изобразительных искусств и готовилось к открытию училище для будущих художников и скульпторов.

В Художественно-промышленное училище Стеканов был принят сразу и в 1956 году с отличием закончил его, уже переименованное в УУПИ — Уральское училище прикладного искусства. Тогда же экстерном Виталий Стеканов получил ещё одну специальность — «художественная обработка камня». А вскоре после защиты диплома Виталию Ивановичу поступило предложение остаться в УУПИ и заняться преподавательской работой. Виталий Иванович согласился и в течение 35 лет щедро передавал свои знания, секреты и особенности работы с материалом своим ученикам.

Стеканов всегда был необычайно внимателен к студентам, любил живое общение, ценил в учениках смелость творческого поиска, самостоятельность. К каждому он находил свой подход, за что пользовался большим уважением. К Стеканову стремились попасть многие, даже те, кто был откровенно слаб в скульптуре или камнерезном искусстве.

Как вспоминал один из учеников Виталия Ивановича художник Евгений Остольский, он замечал это и всегда старался направить ученика по правильному творческому пути:

«Как-то раз, во время выезда для сбора материала в Мурзинку, я сделал несколько набросков окружающей нас природы. Виталий Иванович внимательно рассмотрел мои рисунки и сказал: “Вы прекрасный пейзажист! Зачем вы губите свой талант? Переводитесь, Женя. Я помогу вам”. В конце концов я понял, что он прав…»



Виталий Иванович Стеканов (фото 1970-х гг.)

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/039/1523995020.jpg)



В 1957 году Виталий Иванович Стеканов впервые становится участником городских, областных и зональных выставок. В дальнейшем это будет доброй традицией. Его работы, выполненные в различной технике, неизменно привлекают внимание посетителей и высоко оцениваются членами жюри. Его любимый жанр в скульптуре — портрет. На полках в его мастерской всегда было много портретов друзей и родных. Самая дорогая его сердцу работа — портрет отца.

В мастерской В. И. Стеканова (http://shr-nt.ru/sites/default/files/painter_works/v_masterskoy3_.jpg) В. Стеканов. Портрет отца (http://shr-nt.ru/sites/default/files/painter_works/portret_otca_mramor_51h31h26_1963_.jpg)

С 1967 года Виталий Иванович — член Союза художников СССР. Его работы демонстрируются на областных, республиканских и всесоюзных выставках: «Урал социалистический» (1964, 1967, 1969, 1974, 1979, 1985 гг.), «Свердловские художники в Москве» и «100-летие П. П. Бажова» (1980 г.), «Русский камень» (1983 г.) и многих других; выставляются в павильоне «Образование» на ВДНХ. А в 1964, 1971, 1977 годах проходят персональные выставки скульптора в Нижнем Тагиле.

Осенью 1964-го в мастерскую, где работал Стеканов, вошёл невысокий, коренастый мужчина в чистой рабочей спецовке и белой рубашке с галстуком. Внимательно осмотрев полки с работами художника, он сразу заговорил о том, что руководство УВЗ задумало создать на одной из улиц Дзержинского района мемориал, посвящённый работникам завода, погибшим в годы войны на фронтах Великой Отечественной. Виталий Иванович узнал гостя — Окунев. Их познакомили на областной художественной выставке в 1964-м, и тогда «народный директор» долго беседовал с тагильскими художниками о роли искусства в воспитании школьников и рабочей молодёжи. На этот раз Иван Васильевич приехал с предложением заняться созданием мемориала на Вагонке. Стеканов согласился. Работа над воплощением этого проекта была начата в 1965 году совместно с другим известным тагильским скульптором — Иваном Яковлевичем Боголюбовым.



Открытие мемориала 9 мая 1968 г.

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Otkrytie-pamjatnika-na-ploshhadi-Slavy.-1968-god..jpg)



Современники часто отмечали, что Стеканов одинаково хорошо работал с любым материалом в самых разнообразных жанрах. Отличало художника и то, что все работы были выполнены им в таких «вечно живых» материалах, как мрамор, уральский камень, дерево, шамот, керамика, а также в сочетании нескольких материалов.

Другой известной многим тагильчанам работой В. И. Стеканова является портал на фасаде здания Городского комитета ВЛКСМ.



http://shr-nt.ru/sites/default/files/painter_works/portal.jpg



К сожалению, в мае 2015-го оно было продано в частную собственность и новые владельцы здания бывшего Горкома комсомола не намерены сохранять произведение известного скульптора. В 2016 году достоянием общественности стали эскизы проекта перестройки здания.

(http://www.studio-rock.com/public/upload/image/5_(12).jpg) (http://www.studio-rock.com/public/upload/image/3_(10).jpg) (http://www.studio-rock.com/public/upload/image/6_(9).jpg) Варианты перестройки здания по пр. Ленина, 28а, выполненные фирмой ROCK Architecture studio (г. Екатеринбург)

И хотя работы по реконструкции здания уже несколько лет как заморожены, но тагильчане всё же боятся, что город может потерять произведение искусства, которое давно стало одной из достопримечательностей Нижнего Тагила.

(фото Артёма Тимашева, 2021 г.) (фото Артёма Тимашева, 2021 г.) (фото Артёма Тимашева, 2021 г.) (фото Артёма Тимашева, 2021 г.) (фото Артёма Тимашева, 2021 г.) (фото Артёма Тимашева, 2021 г.)

В 1970–1990-х годах Виталий Иванович Стеканов принял участие ещё в двух десятках городских, областных и республиканских выставок, его работы демонстрировались на ВДНХ.

(http://shr-nt.ru/sites/default/files/painter_works/dvoe_derevo_.jpg) (http://shr-nt.ru/sites/default/files/painter_works/gusi_mozaika_.jpg) (http://uralvagonzavod.ru/i/att/pic/r327t37i10064.jpg) Работы В. И. Стеканова

Коллекции его произведений имеются в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», музее писателя А. П. Бондина, музеях в Загорске, Екатеринбурге, Ясной Поляне, Каменске-Уральском, Соликамске, в Художественном фонде России. Много его работ нашли место в частных коллекциях в России, Японии, Италии, США, Швейцарии, Германии, Австралии и Франции.

6 февраля 2005 года талантливого скульптора и замечательного педагога не стало.



http://shr-nt.ru/sites/default/files/imagecache/painter_photo/painters/_stekanov_vitaliy_ivanovich.jpg



Последняя большая выставка работ мастера «Гармония в образах» состоялась 15 февраля 2013 года в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.



https://ural.aif.ru/pictures/20130285.jpg



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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