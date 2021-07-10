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Город и его люди. Виталий Стеканов

10.07.2021 11:46
Город и его люди. Виталий Стеканов

Он не успел на войну и, решив посвятить свою жизнь искусству, приехал в Нижний Тагил. Тогда он ещё не знал, что его скульптурами будут восхищаться не только соотечественники, но и англичане, итальянцы, японцы, американцы, что его работы займут видное место в музеях не только уральских городов, но и Киева, Праги, Берлина. Тогда он ещё не знал, что будет учить других видеть прекрасное в обычном и открывать это прекрасное для других. Новый выпуск рубрики «Город-ЛабириНТ» посвящён выдающемуся скульптору Виталию Стеканову.

Сейчас мало кто из жителей города помнит, что одним из авторов Мемориального комплекса «Аллея Славы» на Вагонке, открытого 9 мая 1968 года, является тагильский скульптор и педагог Виталий Иванович Стеканов. 


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Виталий Иванович Стеканов родился в Казахстане в селе Михайлово Кустанайской области 31 января 1927 года. Отец будущего скульптора, Иван Фёдорович, слыл в округе знатным кузнецом, а мама, Ангелина Егоровна, занималась хозяйством и воспитанием детей. Семья Стекановых была большой, времена, на которые пришлось детство Виталия, — непростыми, и дети старались всячески помогать родителям: работали в огороде, ходили с отцом на охоту, бегали за ягодами и грибами в лес, собирали утиные яйца на берегах речки, протекавшей рядом со станицей Каран-Талык. Там же, на речке, станичники добывали глину, из которой изготавливали посуду и игрушки. Как-то раз попробовал лепить из этой глины и Виталий. Занятие это ему понравилось, и родные поддержали увлечение мальчика.

«Мечта стать скульптором появилась после того, как я вылепил фигуру акына Джамбула, а отец, похвалив меня, сказал: “Никак в нашей семье скульптор растёт”. Мне было тогда лет десять», — вспоминал сам Виталий Иванович.

Осенью 1944 выпускника средней школы Виталия Стеканова призвали в ряды РККА. Это был последний призыв Великой Отечественной. Будущий скульптор попал в Нижний Тагил, в 19-й танковый полк, на курсы механиков-водителей. По окончании курсов Виталий был направлен в город Горький, в 3-й запасной танковый полк. Но в боях ему участвовать не пришлось: осенью 1945-го Стеканов был зачислен в маршевую роту и направлен в Австрию, в город Эгенбург. 

Затем часть была передислоцирована в Германию и часто переезжала из города в город: Рослау, Вюнсдорф, Кюменсдорф… Во время прохождения службы Виталий отличился — спас человека. Об этом поступке простого советского солдата написали советские и немецкие газеты. В 1951 году перед демобилизацией сержанту Стеканову предложили остаться в армии и поступить в военное училище, но Виталий уже тогда твёрдо решил связать свою судьбу с искусством. Надо сказать, что талант скульптора у Стеканова заметили ещё в армии: по просьбе замполита части ему выделили мастерскую, где он мог заниматься творчеством в свободное время. Слухи о скульпторе-танкисте быстро разнеслись по гарнизонам Группы советских войск в Германии, и о Виталии не раз писали в полковых многотиражках. 

Демобилизовавшись, Виталий Стеканов отправился в родное село. Погостив с полгода в доме родителей, он поехал в Нижний Тагил поступать в УХПУ – Уральское художественно-промышленное училище. 


Семья Стекановых (В. И. Стеканов стоит, крайний слева)
(https://thumbnail.myheritageimages.com/548/001/243548001/500/500241_544688b56l5ca230xmcq9a_C_64x64C.jpg)

Почему именно в Нижний Тагил?

Как вспоминал впоследствии сам мастер, когда он ещё учился на курсах механиков-водителей, к будущим солдатам пришёл молодой лектор — член местного отделения Союза художников РСФСР. Рассказ об уральских камнях, самоцветах, о богатых художественных традициях Нижнего Тагила произвёл на Виталия большое впечатление. Лектором был Михаил Павлович Крамской, человек, благодаря усилиям которого в городе был открыт Музей изобразительных искусств и готовилось к открытию училище для будущих художников и скульпторов.

В Художественно-промышленное училище Стеканов был принят сразу и в 1956 году с отличием закончил его, уже переименованное в УУПИ — Уральское училище прикладного искусства. Тогда же экстерном Виталий Стеканов получил ещё одну специальность — «художественная обработка камня». А вскоре после защиты диплома Виталию Ивановичу поступило предложение остаться в УУПИ и заняться преподавательской работой. Виталий Иванович согласился и в течение 35 лет щедро передавал свои знания, секреты и особенности работы с материалом своим ученикам.

Стеканов всегда был необычайно внимателен к студентам, любил живое общение, ценил в учениках смелость творческого поиска, самостоятельность. К каждому он находил свой подход, за что пользовался большим уважением. К Стеканову стремились попасть многие, даже те, кто был откровенно слаб в скульптуре или камнерезном искусстве.

Как вспоминал один из учеников Виталия Ивановича художник Евгений Остольский, он замечал это и всегда старался направить ученика по правильному творческому пути: 

«Как-то раз, во время выезда для сбора материала в Мурзинку, я сделал несколько набросков окружающей нас природы. Виталий Иванович внимательно рассмотрел мои рисунки и сказал: “Вы прекрасный пейзажист! Зачем вы губите свой талант? Переводитесь, Женя. Я помогу вам”. В конце концов я понял, что он прав…»


Виталий Иванович Стеканов (фото 1970-х гг.)
(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/039/1523995020.jpg)

В 1957 году Виталий Иванович Стеканов впервые становится участником городских, областных и зональных выставок. В дальнейшем это будет доброй традицией. Его работы, выполненные в различной технике, неизменно привлекают внимание посетителей и высоко оцениваются членами жюри. Его любимый жанр в скульптуре — портрет. На полках в его мастерской всегда было много портретов друзей и родных. Самая дорогая его сердцу работа — портрет отца.

С 1967 года Виталий Иванович — член Союза художников СССР. Его работы демонстрируются на областных, республиканских и всесоюзных выставках: «Урал социалистический» (1964, 1967, 1969, 1974, 1979, 1985 гг.), «Свердловские художники в Москве» и «100-летие П. П. Бажова» (1980 г.), «Русский камень» (1983 г.) и многих других; выставляются в павильоне «Образование» на ВДНХ. А в 1964, 1971, 1977 годах проходят персональные выставки скульптора в Нижнем Тагиле.

Осенью 1964-го в мастерскую, где работал Стеканов, вошёл невысокий, коренастый мужчина в чистой рабочей спецовке и белой рубашке с галстуком. Внимательно осмотрев полки с работами художника, он сразу заговорил о том, что руководство УВЗ задумало создать на одной из улиц Дзержинского района мемориал, посвящённый работникам завода, погибшим в годы войны на фронтах Великой Отечественной. Виталий Иванович узнал гостя — Окунев. Их познакомили на областной художественной выставке в 1964-м, и тогда «народный директор» долго беседовал с тагильскими художниками о роли искусства в воспитании школьников и рабочей молодёжи. На этот раз Иван Васильевич приехал с предложением заняться созданием мемориала на Вагонке. Стеканов согласился. Работа над воплощением этого проекта была начата в 1965 году совместно с другим известным тагильским скульптором — Иваном Яковлевичем Боголюбовым.


Открытие мемориала 9 мая 1968 г.
(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/Otkrytie-pamjatnika-na-ploshhadi-Slavy.-1968-god..jpg)

Современники часто отмечали, что Стеканов одинаково хорошо работал с любым материалом в самых разнообразных жанрах. Отличало художника и то, что все работы были выполнены им в таких «вечно живых» материалах, как мрамор, уральский камень, дерево, шамот, керамика, а также в сочетании нескольких материалов. 

Другой известной многим тагильчанам работой В. И. Стеканова является портал на фасаде здания Городского комитета ВЛКСМ.


http://shr-nt.ru/sites/default/files/painter_works/portal.jpg

К сожалению, в мае 2015-го оно было продано в частную собственность и новые владельцы здания бывшего Горкома комсомола не намерены сохранять произведение известного скульптора. В 2016 году достоянием общественности стали эскизы проекта перестройки здания.

И хотя работы по реконструкции здания уже несколько лет как заморожены, но тагильчане всё же боятся, что город может потерять произведение искусства, которое давно стало одной из достопримечательностей Нижнего Тагила.

В 1970–1990-х годах Виталий Иванович Стеканов принял участие ещё в двух десятках городских, областных и республиканских выставок, его работы демонстрировались на ВДНХ.

Коллекции его произведений имеются в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», музее писателя А. П. Бондина, музеях в Загорске, Екатеринбурге, Ясной Поляне, Каменске-Уральском, Соликамске, в Художественном фонде России. Много его работ нашли место в частных коллекциях в России, Японии, Италии, США, Швейцарии, Германии, Австралии и Франции.

6 февраля 2005 года талантливого скульптора и замечательного педагога не стало.


http://shr-nt.ru/sites/default/files/imagecache/painter_photo/painters/_stekanov_vitaliy_ivanovich.jpg

Последняя большая выставка работ мастера «Гармония в образах» состоялась 15 февраля 2013 года в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.


https://ural.aif.ru/pictures/20130285.jpg

 

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

 

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