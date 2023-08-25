Тагильчане обеспокоены нарушением правил техники безопасности строителями (ВИДЕО)

Накануне в редакцию АН «Между строк» обратилась возмущённая читательница, которая стала свидетельницей грубейшего нарушения правил техники безопасности со стороны строителей. Инцидент произошёл у дома № 44 на улице Газетной, где расположен офис компании «Газэкс».

На видеозаписи видно, как работник с перфоратором сначала сидит на строительных лесах, а потом встаёт на ноги. Зрелищности этому номеру добавляет то, что строительные леса под мужчиной шатаются.

«Сегодня я стала свидетелем опасного номера в исполнении работника, который проводит ремонт фасада здания “Газэкс”. Страховка на мужчине, по всей видимости, отсутствует, при этом он находится на краю строительных лесов, которые ещё и шатаются. А потом мы в новостях читаем об очередном ЧП», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Напомним, в мае этого года при ремонте школы № 32 погиб рабочий, выпав из окна четвёртого этажа. По словам очевидцев, строители работали на высоте без страховки.