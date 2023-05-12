В Нижнем Тагиле при ремонте школы № 32 погиб рабочий, выпав из окна

Накануне днём в Нижнем Тагиле на строительной площадке общеобразовательной школы № 32, расположенной на улице Карла Маркса, 67, погиб рабочий. Как рассказал телекомпании «Телекон» представитель Следственного комитета, 35-летний мужчина сорвался с четвёртого этажа здания. Полученные при падении травмы оказались смертельными. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. По словам очевидцев, строители работали на высоте без страховки.

«Мужчина проводил ремонтные работы, выпал из окна школы, впоследствии скончался. По данному факту следственным отделом Ленинского района проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение», — прокомментировал ИА «Все новости» руководитель следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.

Ремонт школы № 32 начался в январе 2023 года. Из городского бюджета на эти нужды было выделено 214 млн рублей. Тагильская компания «Стройкомплекс» ведёт работы в ускоренном режиме, поскольку по условиям контракта сдать объект необходимо к середине декабря 2023 года.