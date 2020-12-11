Тагильчан приглашают поучаствовать в акции «Автоёлка 2020»

26 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» пройдёт новогодняя акция «Автоёлка 2020». Во флешмобе смогут поучаствовать все желающие автовладельцы.

Всероссийская акция «Автоёлка 2020» пройдёт в Нижнем Тагиле в четвёртый раз. Участники выстроят свои машины так, чтобы с высоты птичьего полёта строение было похоже на ёлку. В 2017 году в акции участвовало 170 авто, в 2018-м — 200, в 2019-м — 230. В этом году организаторы хотят собрать ещё больше участников.

«Берите с собой чай, кофе, отличное настроение, хорошую компанию и приезжайте к нам на мероприятие!» — написали организаторы акции в паблике «Типичный тагильчанин».

Координаты акции в этом году такие: 57.888710, 59.876651.

Акция продлится около 3-4 часов.