«Связать игровую реальность с прошедшей историей». Нейросеть стала гидом по легендарной демидовской узкоколейке «Висимская кукушка», копируя персонажа игры Half-Life

В приложении-аудиогиде Welcome to Ural появилось знаковое для тагильчан место — старейшая узкоколейная железная дорога, известная как «Висимская кукушка». В качестве экскурсовода там выступает нейросеть, используя голос персонажа из компьютерной игры Half-Life. Ауру мистики в экскурсии создаёт герой G-man, который сопровождал протагониста игры в поворотных моментах. За три минуты участники экскурсии узнают все перипетии возникновения, развития и угасания некогда важнейшей транспортной артерии Горнозаводского Урала.

Разработчики приложения — Управляющая компания туркластерами Свердловской области и создатели системы синтеза речи Silero Models. В озвучке можно встретить пасхалки (секреты, спрятанные в игре) на популярные шутки из кинофильма, которые предстоит раскрыть зрителям, перейдя в раздел «Знаковые места».

«Мы ищем разнообразные форматы для привлечения целевых аудиторий путешественников на туристические территории. Мы думали: как оторвать человека от экрана компьютера или смартфона и увлечь его историей родного края? Как заставить встать с дивана и поехать в Висим? Решили связать игровую реальность с ушедшей историей с помощью нейросетей в нашем приложении. Куда приятней знакомиться с достопримечательностями, гуляя вместе с одним из самых популярных игровых героев. Для этого мы сотрудничали с авторами Telegram-бота Silero. Они помогли наполнить некой таинственностью знаковые объекты региона», — рассказывает директор АНО «Управляющая компания туркластерами» Свердловской области Леонид Гункевич.

Отметим, что приложение создано на средства гранта от Ростуризма в 2022 году. Сейчас в аудиогиде загружено 13 маршрутов по Свердловской области. Приложение интегрировано с цифровой платформой Welcometoural.ru и туристической навигацией в населённых пунктах. Лаконичный и понятный интерфейс делает его удобным для пользователей. В 2023 году приложение уже скачали 2000 пользователей.

Тагильчане и гости города смогут узнать больше об истории легендарной демидовской Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги, а также пройти вместе с нами часть маршрута в том числе благодаря репортажу АН «Между строк».