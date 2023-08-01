Путешествие длиною в день. Как интересно провести выходной, пройдя 10 километров по старой демидовской узкоколейке

В минувшую субботу, 29 июля, состоялся первый в своём роде поход по бывшей Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге от посёлка Чащино до Черноисточинска. Его организовали туркластер «Гора Белая», АНО Welcome to Ural, компания ИНТРИП и Арт-резиденция в Черноисточинске.

Как отмечали организаторы, мероприятие проводилось для того, чтобы с пользой провести время, улучшить самочувствие и познакомиться с новыми людьми. Как только я узнал о походе, сразу же решил зарегистрироваться. Хотелось отдалиться от городской суеты, побывать в исторических местах и посмотреть на природу. К тому же в походе предлагалось посетить увлекательные экскурсии в Арт-резиденции в Черноисточинске и отведать ароматного чая.

Но прежде, чем речь пойдёт о самом походе, немного истории. Узкоколейная железная дорога, которая связывала Нижний Тагил с Висимо-Уткинским заводом, была построена Демидовыми в 1890-е годы и являлась одной из крупнейших частных железных дорог того времени в России. Старт работам был дан в 1892 году, а первый участок протяжённостью 19 километров открыли спустя три года. Полностью завершилось строительство объекта лишь в 1897 году, длина дороги составила 64 километра. Узкоколейка решала задачи по доставке чугуна на демидовские железоделательные заводы и готовой продукции на Усть-Уткинскую пристань, откуда по реке Чусовой металл отправляли в центральную часть страны. Дорога связывала Нижнетагильский завод с Авроринским, Антоновским, Черноисточинским, Висимо-Шайтанским и Висимо-Уткинским заводами. В простонародье узкоколейку прозвали «кукушкой». Почему ей дали такое название, точно неизвестно. По одной версии, потому, что на вагонах поездов была маркировка «KU». По другой — из-за паровозов производства Коломенского завода, которые по случайности имели схожую маркировку «К-У» («Коломенский узкоколейный»).

А теперь вернёмся к нашему путешествию по историческим местам. Общий сбор проходил на автовокзале. На нём присутствовали 30 человек. Мы познакомились с руководителем группы, провели перекличку и купили билеты до Чащино.

За сопровождение участников похода отвечал наш гид Александр. Для него это было первое прохождение такого маршрута в качестве организатора. Однако туристический опыт, полученный, по его словам, с детства, помогал ему справляться с задачей.

«К таким мероприятиям мы относимся очень серьёзно. Например, всегда берём с собой аптечку. В ней есть перекись водорода, жгут и необходимые лекарства. Самое страшное, что может быть, — укус клеща. Однако мы знаем, что делать в такой ситуации», — сказал Александр.

Перед выездом в Чащино он произнёс напутственную речь.

Кому-то может показаться, что 30 человек — это небольшая группа для проведения подобного тура, но салон автобуса был полон.

Дорога до первого пункта назначения прошла без происшествий. За время пути мы даже успели придумать себе девиз.

В Чащино прозвучала вдохновляющая речь Александра, прошло знакомство с местными жителями и состоялась встреча с остальными участниками события.

Ни у кого нет сомнений, что важной частью любого мероприятия является техника безопасности. Поэтому перед тем, как продолжить дальнейшее следование по маршруту, был проведён инструктаж.

Затем мы вышли на узкоколейку, которая, к слову, не функционирует больше 20 лет.

Примерно через три километра пути мы подошли к месту, где прежде был деревянный железнодорожный мост через небольшую лесную речку, от которой сейчас осталось только русло. Пришлось спускаться с насыпи и преодолевать это препятствие.

После мы устроили привал, попили воды, пообщались.

Вскоре возобновилось движение по маршруту. Вокруг нас обступал удивительный лес с пушистыми елями и местами заболоченный.

Особо стоит отметить изобилие грибов. Я не решился их собирать. Однако Оксана, которая не первый раз бывает в подобных походах, насобирала целый мешок.

«Очень люблю грибы и поэтому не могла пройти мимо. В основном попадаются подосиновики, иногда маслята. Решила принять участие в мероприятии, чтобы хорошо провести время и познакомиться с новыми людьми. Несмотря на то, что прошла уже 4 километра, настроение хорошее, сил идти дальше ещё много», — говорит Оксана.

Так мы дошли до посёлка Антоновского, где посетили железобетонный мост через речку Чёрную. С него открывался прекрасный вид на красоты уральской природы. А ещё мы пообщались с жителями посёлка, которые у воды проводили свой субботний отдых. Поблизости плавали уточки, но как только я захотел сделать снимки, они испугались и улетели. Надеюсь, в следующий раз повезёт.

Как-то незаметно, несмотря на жару, мы преодолели половину пути.

Но чтобы добраться до заветной цели — посетить Арт-резиденцию в Черноисточинске, требовались ещё силы. Поэтому организовали ещё один привал.

Своими впечатлениями решила поделиться десятилетняя Виктория, самая юная участница похода.

«На летние каникулы я приехала из Питера в Нижний Тагил к бабушке и тёте. Здесь очень красивый лес и приятно пахнет. Уже чувствую усталость, но заканчивать приключение не хочу», — сказала девочка.

Отдохнув, мы продолжили поход. Неожиданно на пути возникла группа людей на квадроциклах — любителей активного отдыха. Гонки по лесу, эффектные трюки! На секунду я даже подумал, что передо мной каскадёры.

Следующий пункт путешествия — православный храм в честь святых апостолов Петра и Павла, достопримечательность Черноисточинска. Его красота меня поразила: устремлённый вверх, светлый, блеск позолоты на куполах виден за сотни метров от храма.

И наконец мы добрались до Арт-резиденции в Черноисточинске.

Первым делом посетили музей наличников. На все вопросы экскурсовод Юлия дала интересные и грамотные ответы. Я увидел человека, который действительно любит свою работу и глубоко погружён в тему.

«Экспонаты, которые были представлены сегодня, присылают неравнодушные жители, а также активисты. Наша главная задача — придать новый смысл старым вещам. Например, наличники у нас используются как интерьерные зеркала, афиши и даже витрины сувенирной лавки», — отметила Юлия.

Нам было предложено проверить на себе магические свойства зеркала. Согласно поверьям, если сделать с ним фотографию, оно исполнит любое желание.

«Объект действительно волшебный — проверено на личном опыте. Сбывается практически всё. А при отсутствии эффекта советую посетить музей повторно», — отметила экскурсовод Юлия.

Я решил убедиться в правоте услышанного и загадал желание. Кстати, оно уже сбылось. Советую последовать примеру.

Также на этой площадке регулярно проводятся детские представления.

«Ребята 12-13 лет сами создают кукол и принимают активное участие в подготовке спектакля “Хозяйка Медной горы”, премьера которого должна состояться в августе. Уверена, что всё пройдёт на высшем уровне», — сказала руководитель театра Юлия Пиляй.

Потом нам рассказали о заметных событиях и мероприятиях, которые проходили в Арт-резиденции. Среди них можно отметить «Демидов Фест», «Тотальный диктант» и «Ночь искусств».

Вот и настало время расслабиться после долгого пути и отправиться на необычную дегустацию. Мы пробовали разные чаи и лечебные травы, а также приятно общались.

«Сегодня гости отведали наивкуснейший напиток из иван-чая, зверобоя, чёрной смородины, чаги и мелиссы. А ещё были приятные закуски», — отметила руководитель мастерской «Травница» Ксения Волчкова.

Посетив познавательные площадки, отправились на Черноисточинский пруд, чтобы посмотреть на местные достопримечательности и немного охладиться. Виды открывались очень приятные, кругом царили чистота и порядок. Думаю, что эта локация не хуже какого-нибудь морского пляжа.

На этом программа нашего похода была исчерпана. Обменявшись впечатлениями, мы отправились на остановку общественного транспорта, чтобы ехать домой. При этом многие изъявили желание ещё раз пройти по этому маршруту через какое- то время.

Мы прошли 10 километров пути по историческим местам под палящим солнцем, познакомились с новыми приятными людьми. Доехав до конечной остановки, участники похода расстались почти друзьями.