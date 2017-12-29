Связь со спутником «Ангосат» удалось восстановить

Специалистам удалось восстановить связь с ангольским спутником «Ангосат» (AngoSat-1), сообщает пресс-служба РКК «Энергия». Все параметры бортовых систем аппарата в норме.

Космический аппарат был запущен 26 декабря ракетой космического назначения «Зенит-3SLБФ» с космодрома Байконур. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но 27 декабря связь с ним была утеряна.

Планировалось, что спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что причиной потери связи с ангольским спутником могла стать разрядка аккумуляторов.