Запущенный с Байконура спутник не вышел на связь

Связь с первым ангольским спутником «Ангосат», запущенным с Байконура, потеряна, со ссылкой на источник на космодроме сообщает «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — сказал собеседник.

По информации источника агенства, связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей. Специалисты пытаются установить связь со спутником. Спутник запустили накануне в 22:00 мск.

Космический аппарат «Ангосат-1» представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК «Энергия» и будет эксплуатироваться компанией «Ангосат». Это первый спутник связи Анголы.

Планировалось, что спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Ранее, в конце ноября, произошёл неудачный запуск с космодрома Восточный. Спутник, который ракета-носитель «Союз» должна была вывести на орбиту, через несколько часов после запуска не вышел на связь. Разгонный блок «Фрегат» и все спутники потерпели крушение и сгорели в атмосфере.