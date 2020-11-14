Свидетель рассказал в суде, кто и как застрелил 8-летнего Егора Коркунова из Нижнего Тагила

В ходе слушаний в Свердловском областном суде по делу гибели 8-летнего Егора Коркунова из Нижнего Тагила выступил свидетель и участник стрельбы Андрей Габдрахманов. По словам мужчины, смертельный выстрел совершил не Александр Борисов, которого изначально обвиняли в убийстве мальчика, а четырнадцатилетний подросток, которому Борисов дал свою пневматическую винтовку.

«Когда мы подъехали к магазину и открыли машину, чтобы выпустить собаку, подросток увидел в багажнике винтовку и попросил пострелять. Борисов разрешил, но сказал: “По стёклам не стрелять”. Подросток подошёл к мусорному контейнеру, достал три жестяные банки из-под пива и поставил на скамейку. Мы стали стрелять по банкам втроём. Заряжал Борисов. Парень был на вид пятнадцати-шестнадцати лет, здоровый, без каких-то отклонений. Обычный подросток — на мопеде гоняет. Он стрелял три раза, я один раз, — рассказал Габдрахманов. — Про тарзанку я не знал. Детей с места стрельбы не было видно и слышно. Спиртное мы не распивали, его даже с собой не было. Каждый стрелял сам, никто действиями стрелков не руководил. Если бы я знал, что впереди дети, не стал бы стрелять и другим бы не позволил. При приближении машин стрельбу прекращали, ствол подымали вверх. Потом к нам подбежал парень и закричал: “Что вы делаете?!”», — цитирует мужчину портал Е1.

Габдрахманов также добавил, что Борисов, узнав о трагедии, бросился помогать мальчику.

По данным следствия, 4 августа 2019 года в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке в Нижнем Тагиле Александр Борисов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову на тот момент семилетнему мальчику. 12 января 2020 года ребёнок скончался в больнице.

Александр Борисов, который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.

Борисову вменили сразу две статьи УК РФ: «Хулиганство» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений». Мужчина был арестован. На заседании прокурор заявила, что пневматическая винтовка была переделана под более мощное оружие и по характеристикам стала похожа на охотничье. Борисов знал об этом, однако не зарегистрировал её и хранил незаконно.

Ранее адвокат обвиняемого в убийстве Александра Борисова заявил АН «Между строк», что роковой выстрел был сделан несовершеннолетним, который вместе с подсудимым и ещё одним мужчиной стрелял в тот день по пивным банкам. К такому мнению, по словам защитника Виталия Варехина, пришла ситуационная экспертиза, которую проводили московские специалисты.

Мать погибшего Анна Коркунова рассказала, что в тот вечер ребёнок очень просился гулять, его долго не было, а потом она узнала, что его застрелили. По её словам, когда она прибежала на место, Борисов пил пиво, а затем скрылся. Отец ребёнка Антон Коркунов сообщил, что Борисов пытался их успокаивать. Когда обвиняемый пытался уйти, то родитель с другими мужчинами хотел его задержать, но тот скрылся в лесу. В суде родственники погибшего ребёнка заявили, что не сомневаются в виновности подозреваемого Александра Борисова, и потребовали для него пожизненного заключения.