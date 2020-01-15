Суд Нижнего Тагила арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетнего Егора Коркунова

Подозреваемый в убийстве восьмилетнего мальчика, погибшего от шальной пули в садах на Ольховке, Александр Борисов арестован до 13 марта 2020 года. Такое решение только что приняла судья Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Ольга Хуснутдинова. 35-летний Александр Борисов был взят под стражу в зале суда. Накануне мужчина был задержан, а уголовное дело возбуждено уже по статье «Убийство из хулиганских побуждений», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы дела переданы в 4-е отделение по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних Главного следственного управления СК России.

Представитель СК заявил в суде, что срок следствия по делу продлён до 5 апреля. По его данным, следствие опирается на свидетельские показания, согласно которым большинство выстрелов принадлежат хозяину винтовки — Александру Борисову. Показания дают «основания считать его причастным к убийству». В СК полагают, что подозреваемый может скрыться от следствия, и ведомство просит оставить Борисова в СИЗО ещё два месяца, до 14 марта 2020 года.

Родные погибшего Егора Коркунова требуют самого сурового наказания для подозреваемого, в зале суда мама называет его убийцей.

Александр Борисов вину признаёт частично: факт причастности не отрицает, но умысла убить не было. Сегодня в суде он публично попросил прощения у родителей Егора.

«Раскаиваюсь и приношу извинения, если они, конечно, помогут пострадавшей семье. Осознаю то горе, которое они испытывают, прочувствовал на себе. Хотел попросить не применять меру пресечения, связанную с лишением свободы, здесь я буду полезен обществу и семье», — сказал Борисов.

Также адвокат подозреваемого подчеркнул, что Борисов занял у работодателя 30 тысяч рублей и передал через адвоката родителям мальчика.

По данным следствия, 4 августа 2019 года в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке в Нижнем Тагиле Александр Борисов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову на тот момент семилетнему мальчику. 12 января 2020 года ребёнок скончался в больнице.

Александр Борисов, который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.

Завтра в Нижнем Тагиле пройдут похороны Егора Коркунова.