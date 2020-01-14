СК переквалифицировал дело о смерти Егора Коркунова на «пожизненную» статью и задержал главного обвиняемого

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвиняется в смерти восьмилетнего Егора Коркунова. Как сообщает пресс-служба ведомства, на данный момент мужчина задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, 4 августа 2019 года в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке в Нижнем Тагиле мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в голову на тот момент семилетнему мальчику. 12 января 2020 года ребёнок скончался в больнице.

«Первоначально уголовное дело было возбуждено органами внутренних дел, затем, после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов и жалоб родственников на ненадлежащее расследование, по поручению председателя СК России была инициирована передача материалов в Следственный комитет. В рамках уголовного дела продолжается установление всех обстоятельств совершённого преступления», — рассказали в Следственном комитете.

Сам 35-летний Александр Б., который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.