Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело мальчика из Нижнего Тагила, который погиб после пулевого ранения в голову

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание инициировать передачу уголовного дела по факту гибели восьмилетнего Егора Коркунова из Нижнего Тагила для дальнейшего наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Также глава ведомства поручил подчинённым провести комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения виновника, и ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Следственном управлении СКР по Свердловской области заявили, что намерены провести судмедэкспертизу для установления точной причины смерти ребёнка.

«Также выполняются и другие мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснили в региональном управлении СК.

Напомним, Егор скончался накануне, 12 января, в детской больнице Екатеринбурга, не приходя в сознание. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что после медицинского заключения статья 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая была возбуждена изначально, будет переквалифицирована на статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», дело будет передано по подведомственности в Следственный комитет.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до двух лет. Также в пресс-группе рассказали, что главный фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Сам 35-летний Александр Б., который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания в меткости. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.