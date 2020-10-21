Адвокат обвиняемого в убийстве семилетнего Егора Коркунова: роковой выстрел сделал несовершеннолетний

Адвокат обвиняемого в убийстве 7-летнего мальчика Александра Борисова заявил АН «Между строк», что роковой выстрел был сделан несовершеннолетним, который вместе с подсудимым и ещё одним мужчиной стрелял в тот день по пивным банкам. К такому мнению, по словам защитника Виталия Варехина, пришла ситуационная экспертиза, которую проводили московские специалисты.

«В ходе следствия бесспорно установлено, что смертельный выстрел произвёл несовершеннолетний. Были измерения, изучалось видео. Кроме того, следствие делало запрос по поводу квалификации действий моего подзащитного и пришёл ответ, что действия Борисова не имеют причинно-следственной связи со смертью мальчика. Тем не менее, с нас взяли подписки о неразглашении тайны следствия и попытались отдать дело в Свердловский областной суд. Я этому рад, потому что районные суды рассматривают дела менее тщательно. Я думаю, что ни один областной судья не возьмёт грех на душу и не назначит наказание человеку за то, чего он не совершал. Считаю, что какие-то признаки хулиганства [в действиях Борисова] всё-таки найдут. Это уже в суде будем выяснять. Но что касается непричастности его к убийству – это бесспорно», — считает Варехин.

Напомним, семилетний Егор Коркунов был тяжело ранен в голову 4 августа 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался, так и не приходя в сознание. Врачи не смогли достать из головы мальчика часть пули.

По мнению следствия, пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти Егора его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство, а 15 января Борисова арестовали.

Александр Борисов, который считается главным обвиняемым по делу, настаивает на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник импровизированного состязания на меткость. Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах семилетний Егор упал от выстрела в голову.