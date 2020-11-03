Родственники убитого из пневматической винтовки 8-летнего Егора Коркунова потребовали для обвиняемого пожизненного заключения

В Свердловском областном суде перед заседанием по делу об убийстве Егора Коркунова в Нижнем Тагиле родственники погибшего ребёнка заявили, что не сомневаются в виновности подозреваемого Александра Борисова и потребовали для него пожизненного заключения, пишет Накануне.ру.

По данным следствия, 4 августа 2019 года пьяный Борисов устроил стрельбу из винтовки и ранил 8-летнего мальчика, который играл неподалёку. Впоследствии от полученной травмы ребёнок скончался в больнице. Борисову вменили сразу две статьи УК РФ: «Хулиганство» и «Убийство малолетнего из хулиганских побуждений». Мужчина был арестован.

На заседании прокурор заявила, что пневматическая винтовка была переделана под более мощное оружие и по характеристикам стала похожа на охотничье. Борисов знал об этом, однако не зарегистрировал её и хранил незаконно.

Ранее адвокат обвиняемого в убийстве Александра Борисова заявил АН «Между строк», что роковой выстрел был сделан несовершеннолетним, который вместе с подсудимым и ещё одним мужчиной стрелял в тот день по пивным банкам. К такому мнению, по словам защитника Виталия Варехина, пришла ситуационная экспертиза, которую проводили московские специалисты.

За деревьями, возле которых они стреляли по пустым банкам, играли около девяти детей, в итоге несовершеннолетний промахнулся из винтовки Борисова и попал одному из детей в голову.

Сам Борисов не стал отвечать на вопрос, признаёт ли он себя виновным.

Мать погибшего Анна Коркунова рассказала, что в тот вечер ребёнок очень просился гулять, его долго не было, а потом она узнала, что его застрелили. По её словам, когда она прибежала на место, Борисов пил пиво, а затем скрылся. Отец ребёнка Антон Коркунов сообщил, что Борисов пытался их успокаивать. Когда обвиняемый пытался уйти, то родитель с другими мужчинами хотел его задержать, но тот скрылся в лесу. Затем сына госпитализировали, и через несколько месяцев он скончался, не приходя в сознание.

На заседании прокурор попросила продлить арест Борисова на шесть месяцев. Сам он извинился перед родителями и назвал случившееся «нелепой ситуацией». При этом обвиняемый попросил отпустить его из-под ареста. Судья Александр Ладин принял решение продлить арест на шесть месяцев — до 20 апреля 2021 года. Заседание отложили до 5 ноября.