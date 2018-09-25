Свердловский облсуд отказался вернуть в СИЗО полицейских, обвиняемых в смерти Станислава Головко

Сегодня Свердловский облсуд оставил под домашним арестом оперативников ОП № 17 Нижнего Тагила Дмитрия Панова, Анатолия Быкова и Егора Ялунина, обвиняемых в смерти задержанного Станислава Головко. Таким образом, суд не удовлетворил апелляцию сестры погибшего, которая обжаловала решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила об изменении обвиняемым меры пресечения с ареста на домашний арест, сообщил Znak.com адвокат потерпевшей стороны Алексей Бушмаков.

При этом юрист отметил, что в качестве дополнительного ограничения суд запретил полицейским общаться с сослуживцами.

Оперуполномоченные отдела угрозыска ОП № 17 Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов обвиняются в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в «превышении должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В конце сентября прошлого года они доставили в отделение полиции 42-летнего Станислава Головко, которого подозревали в совершении кражи. По версии следствия, чтобы получить от задержанного признательные показания, правоохранители неоднократно применили к нему физическое насилие. После этого мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле были обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом. При этом в ходе следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий СКР удалось установить непричастность Головко к краже и выявить лицо, фактически совершившее хищение.