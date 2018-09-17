Суд отправил полицейских, обвиняемых в убийстве Станислава Головко, под домашний арест

В Ленинском суде Нижнего Тагила состоялось первое заседание по делу о смерти задержанного в отделе полиции № 17 Станислава Головко, сообщает корреспондент АН «Между строк» из зала суда. До начала рассмотрения дела обвиняемые ходатайствовали о суде присяжных, но потом отозвали своё прошение, и дело рассматривается судьёй Анной Пфейфер в общем порядке.

Судья заслушала позицию гособвинения и показания потерпевших по делу. Защита попросила изменения меры пресечения для обвиняемых полицейских на домашний арест. Судья удовлетворила прошения защиты полицейских, обвиняемые помещены под домашний арест до 29 ноября. Следующее слушание по делу состоится 22 октября.

Ранее, в конце июня, Свердловский облсуд решил передать дело о смерти Станислава Головко из Дзержинского райсуда Нижнего Тагила в Ленинский.

«Суд в полном составе взял самоотвод. Соответствующее ходатайство заявила потерпевшая сторона в связи с тем, что [один из подсудимых] Дмитрий Панов является сыном экс-судьи Дзержинского райсуда», — сообщили в пресс-службе правозащитной организации «Зона права».

Напомним, троим оперуполномоченным отдела угрозыска ОП № 17 — Егору Ялунину, Анатолию Быкову и Дмитрию Панову — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). 27 сентября в одной из квартир на Вагонке ими был задержан и доставлен в ОП № 17 Станислав Головко, где его избили до полусмерти, как утверждает сестра задержанного.

«По версии следствия, трое указанных сотрудников полиции с целью получения от задержанного признательных показаний в краже применяли к нему физическое насилие (кстати, в ходе следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий следствию СКР удалось установить непричастность задержанного к краже и выявить лицо, фактически совершившее хищение). Согласно материалам уголовного дела, на протяжении нескольких последних дней до момента гибели ранее задержанный мужчина находился в том числе в камере административно задержанных отдела полиции, откуда и был доставлен в больницу с телесными повреждениями», — заявляют в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Изначально полицейские заявляли, что задержанный сам себе причинил травмы. Все трое были арестованы и помещены в СИЗО, а Эдуард Губер — начальник отделения, в котором работали правоохранители, — покинул свой пост.