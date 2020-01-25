Свердловский облсуд оставил в силе приговор полицейским из Нижнего Тагила, осуждённым за избиение Максима Червоткина

Свердловский областной суд оставил в силе приговор троим бывшим полицейским из Нижнего Тагила Анатолию Леонову, Антону Лобанову и Денису Бородачёву, которые были осуждены за избиение и пытки задержанного Максима Червоткина.

В сентябре 2019 года трое бывших сотрудников отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Мужчины получили сроки от 4,5 до 5 лет колонии. В конце октября 2019 года все трое бывших правоохранителей обжаловали обвинительный приговор Ленинского райсуда Нижнего Тагила, но, как пишет газета «Вечерние ведомости», коллегия Свердловского облсуда оставила приговор без изменения.

Напомним, 3 октября 2018 года один из оперативников ОП № 21 Нижнего Тагила по поручению следователя по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений в целях проверки на причастность к совершению преступления. Суд и следствие установили, что сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой. Червоткин отказался, тогда оперативники начали избивать его, чтобы «принудить к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений». Мужчине нанесли не менее 20 ударов, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода, и заставляли отжиматься. Пытки продолжались всю ночь.