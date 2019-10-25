Осуждённые за избиение Максима Червоткина полицейские ОП-21 Нижнего Тагила обжаловали приговор

Все участники уголовного процесса об избиении Максима Червоткина, задержанного в отделе полиции № 21 Нижнего Тагила, обжаловали обвинительный приговор Ленинского райсуда Нижнего Тагила.

Напомним, 18 сентября суд приговорил трёх бывших полицейских, обвиняемых в пытках задержанного Максима Червоткина, к 14 годам лишения свободы на всех. Анатолий Леонов получил 5 лет общего режима, Денис Бородачёв и Антон Лобанов — по 4,5 года общего режима. Также все трое лишены права работать в полиции на срок 2 года. Сотрудников отдела полиции № 21 судили по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

«После получения первой жалобы мы оповещаем всех участников процесса, направляем им копии жалобы. Стороны дела вправе писать возражения по жалобе. Пока есть возражение от осуждённого Бородачёва на апелляцию адвоката потерпевшего. Сейчас идёт процесс ознакомления с каждой жалобой, после чего все материалы будут направлены в апелляционную инстанцию — Свердловский областной суд. Там жалобы будут рассмотрены в одном процессе», — уточнили ИА «Все новости» в райсуде.

3 октября 2018 года один из оперативников ОП № 21 Нижнего Тагила по поручению следователя по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений в целях проверки на причастность к совершению преступления. Суд и следствие установили, что сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой. Червоткин отказался, тогда оперативники начали избивать его, чтобы «принудить к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений». Мужчине нанесли не менее 20 ударов, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода, и заставляли отжиматься. Пытки продолжались всю ночь.