Суд Нижнего Тагила приговорил троих полицейских к 14 годам лишения свободы за избиение Максима Червоткина

18 сентября Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил трёх бывших полицейских, обвиняемых в пытках задержанного Максима Червоткина, к 14 годам лишения свободы на всех. Анатолий Леонов получил 5 лет общего режима, Денис Бородачёв и Антон Лобанов — по 4,5 года общего режима. Также все трое лишены права работать в полиции на срок 2 года. Сотрудников отдела полиции № 21 судили по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

Напомним, 3 октября 2018 года один из оперативников ОП № 21 Нижнего Тагила по поручению следователя по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений в целях проверки на причастность к совершению преступления. Суд и следствие установили, что сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой. Червоткин отказался, тогда оперативники начали избивать его, чтобы «принудить к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений». Мужчине нанесли не менее 20 ударов, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода, и заставляли отжиматься. Пытки продолжались всю ночь.

Гособвинение запрашивало 7 лет лишения свободы для Анатолия Леонова, 6,5 лет для Антона Лобанова и 6 лет для Дениса Бородачёва. Подсудимые свою вину не признали.