Свердловский областной суд обязал работодателя выплатить семье компенсацию за погибшего сотрудника 

24 апреля 2022 года на территории «Уралвагонзавода» погиб рабочий подрядной организации ООО «БИЛД». Мужчина упал с 15-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте. Супруга погибшего обратилась в суд, поскольку никакой компенсации за смерть мужа от компании она не получила. По словам источника АН «Между строк», погибшему было 52 года.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила установил факт трудовых отношений между погибшим, работавшим кровельщиком, и ООО «БИЛД». В свою очередь представители компании пытались опровергнуть это, утверждая, что на объект мужчину привёл их сотрудник и с погибшим трудового контракта заключено не было. Также на компанию возложили обязанность составить акт о несчастном случае и взять на себя оплату погребения в размере 124 тысячи рублей. Компенсация морального вреда должна была составить 1 млн рублей. Кроме того, с ООО «БИЛД» должны были взыскать компенсацию в пользу несовершеннолетнего ребёнка погибшего в размере 18 тысяч рублей ежемесячно до наступления совершеннолетия.

Представитель ответчика в судебном заседании с иском не согласился и затем подал жалобу в суд апелляционной инстанции. Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила без изменений и обязал ООО «БИЛД» возместить вред несовершеннолетнему ребёнку в связи со смертью отца, а также оплатить расходы на погребение и выплатить компенсацию морального вреда. Решение вступило в законную силу.