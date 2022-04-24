В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» погиб рабочий подрядной организации, который упал с 15-метровой высоты

Сегодня, 24 апреля, на территории «Уралвагонзавода» погиб рабочий подрядной организации. Мужчина упал с 15-метровой высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия.

«24 апреля на территории, переданной “Уралвагонзаводом” генподрядчику для завершения строительства, работник подрядчика сорвался с высоты около 15 метров. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Обстоятельства и причины происшествия расследует специально созданная комиссия подрядной организации», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе «Уралвагонзавода».

По словам источника АН «Между строк», погибшему было 52 года.