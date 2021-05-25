Свердловские власти озвучили требования к госпиталю Тетюхина

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), принадлежащая областному правительству, требует с госпиталя имени Владислава Тетюхина 1,4 млрд рублей и больше не готова принять акции медучреждения в счёт погашения займа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на юриста КРСУ.

Сегодня, 25 мая, в Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство по взысканию займа в 1,2 млрд рублей, которое КРСУ выдало на строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле. В сумму взыскиваемых бюджетных средств также были включены проценты за пользование займом. Изначально договором между сторонами предполагалось, что заём будет погашен акциями, которые госпиталь выдаст КРСУ. После оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

На заседании стороны сообщили, что расходятся в оценке выданного займа. По данным властей, на проект был выдан целевой заём, а по данным госпиталя — инвестиционный. Также стороны ответили, что не могут прийти к соглашению уже более двух лет. Представитель КРСУ отметил, что структура не готова принять акции госпиталя по рыночной цене, как предлагает ответчик. Компания требует вернуть займ.

Анонимный источник URA.RU, близкий к правительству региона, сообщил, что финансовое состояние госпиталя не позволяет выплатить заём. Если госпиталь не сможет компенсировать заём через передачу доли или выплатой средств, КРСУ придётся заявить о банкротстве медцентра. Слова инсайдера подтверждаются финансовой отчётностью госпиталя. На данный момент убытки компании составляют почти 2 млрд рублей.

Напомним, ранее на встрече с журналистами сын Владислава Тетюхина, Дмитрий, заявил, что КРСУ хочет полностью контролировать работу медицинского учреждения и получить 50% акций.

Также руководство Тетюхинского госпиталя в Нижнем Тагиле рассказало о трудностях, с которыми столкнулось учреждение из-за суда со Свердловской областью. По словам сотрудников, последние несколько лет госпиталь загружен на 40% своих мощностей. Многие хирурги выполнили более 90% операций от всего объёма. Сейчас руководство думает о роспуске врачей.

В итоге решение по спору озвучено не было. Следующее заседание по делу состоится 23 июня.