Свердловские власти более чем на треть увеличили премии победителям проекта «Славим человека труда!»

Власти Свердловской области с 2024 года на 36% увеличат премии победителям и призёрам конкурсов профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!». Решение было принято сегодня на заседании областного кабмина.

«Проект “Славим человека труда!” на протяжении многих лет показывает красоту и востребованность рабочих специальностей. Ежегодно растёт число желающих принять участие в соревнованиях за звание “Лучший” в своей профессии. С инициативой пересмотреть суммы выплат победителям выступил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, губернатор Евгений Куйвашев поддержал это предложение», — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Со следующего года за первое место участник получит 75 тысяч рублей, вместо 55 тысяч рублей, за второе — 62 тысячи рублей, за третье — 41 тысячу рублей.

Проект «Славим человека труда!» является одной из мер, направленных на преодоление дефицита квалифицированных рабочих кадров. В 2023 году конкурсы проходят в номинациях: «Лучший слесарь механосборочных работ», «Лучшая швея», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший оператор машинного доения», «Лучший повар», «Лучшая медицинская сестра», «Лучший парикмахер», «Лучшая акушерка», «Лучший водитель автобуса», «Лучший плиточник», «Лучший штукатур-маляр», «Лучший кабельщик-электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий».

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл совещание с представителями «Уралвагонзавода», где обсуждался вопрос нехватки кадров в промышленности.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) заявил, что предприятиям региона не хватает 15 тысяч рабочих.