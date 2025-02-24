Судью Анну Пфейфер, известную тагильчанам по резонансным делам, назначили в Свердловский областной суд

Судью Ленинского районного суда Анну Пфейфер назначили судьёй Свердловского областного суда, об этом сообщается в соцсетях госведомства.

«Указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года № 93 “О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Калужской области” судья Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области Анна Владимировна Пфейфер назначена судьёй Свердловского областного суда», — сказано в сообщении Ленинского районного суда.

Ранее Указом президента РФ от 26 декабря 2012 года № 1687 Анна Пфейфер была назначена судьёй Ленинского районного суда Нижнего Тагила без ограничения срока полномочий. Она известна тагильчанам по нескольким резонансным делам: о смерти Станислава Головко после допроса в отделении полиции, о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и за организацию пикета. Также Анна Пфейфер должна была вести уголовное дело в отношении водителя катера, который в 2023 году сбил тагильчанку во время катания на SUP-доске, но дело в начале 2025 года было передано судье Виктору Энграфу.