Суд в 2,5 раза увеличил сумму компенсации сестре погибшего после пыток в отделе полиции Нижнего Тагила Станислава Головко

Сегодня Свердловский областной суд до 1 млн рублей увеличил сумму компенсации морального вреда Екатерине Головко — сестре Сергея Головко, умершего после пыток бывших оперуполномоченных отдела полиции № 17 Нижнего Тагила. До этого суд первой инстанции взыскал в её пользу 400 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Ранее суд обязал выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей, но тагильчанка обжаловала решение вплоть до кассационного суда, который его отменил. Изначально Головко требовала за смерть брата практически 3,6 млн рублей компенсации.

Напомним, осенью 2017 года ранее судимого жителя Нижнего Тагила Станислава Головко забрали в полицию по подозрению в совершении кражи. Там он провёл трое суток, 3 октября 2017 года Головко скончался в местной больнице, куда был госпитализирован на машине скорой помощи прямо из отдела полиции. Согласно материалам дела, Головко было нанесено 25 жестоких ранений. Полицейские свою вину не признали — по их версии, травмы Головко были нанесены ещё до его задержания кем-то другим.

В итоге бывших сотрудников полиции Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова признали виновными по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»), однако оправдали по обвинению в непосредственном убийстве Головко, то есть по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»). По статье 286 УК РФ Дмитрий Панов получил 3,5 года лишения свободы, Егор Ялунин — 3 года и 4 месяца, Анатолий Быков — 3 года и 2 месяца, приговор вступил в силу 10 декабря 2018 года. Прокуратура пыталась обжаловать сроки, посчитав их слишком мягкими. В сентябре 2019 года все трое освободились условно-досрочно.