Сестра погибшего после пыток в отделе полиции Нижнего Тагила Станислава Головко получила 100 тысяч рублей компенсации

Ленинский районный суд Екатеринбурга присудил 100 тысяч рублей моральной компенсации Екатерине Головко — сестре Станислава Головко, умершего после пыток бывшими оперуполномоченными отдела полиции № 17 Нижнего Тагила, со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова сообщает проект «Зона права».

Изначально Головко требовала за смерть брата практически 3,6 млн рублей компенсации. По какой причине итоговая компенсация была занижена в 35 раз, суд пока не объяснил. После изготовления мотивированного решения они подумают, есть ли смысл его обжаловать, отметил адвокат.

Напомним, осенью 2017 года ранее судимого жителя Нижнего Тагила Станислава Головко забрали в полицию по подозрению в совершении кражи. Там он провёл трое суток, 3 октября 2017 года Головко скончался в местной больнице, куда был госпитализирован на машине скорой помощи прямо из отдела полиции. Согласно материалам дела, Головко было нанесено 25 жестоких ранений. Полицейские свою вину не признали — по их версии, травмы Головко были нанесены ещё до его задержания кем-то другим.

В итоге бывших сотрудников полиции Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова, признали виновными по пунктам «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий»), однако оправдали по обвинению в непосредственном убийстве Головко, то есть по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»). По статье 286 УК РФ Дмитрий Панов получил 3,5 года лишения свободы, Егор Ялунин — 3 года и 4 месяца, Анатолий Быков — 3 года и 2 месяца, приговор вступил в силу 10 декабря 2018 года. Прокуратура пыталась обжаловать сроки, посчитав их слишком мягкими. В сентябре 2019 года все трое освободились условно-досрочно.