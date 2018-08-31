Суд выпустил из-под ареста одного из обвиняемых в убийстве инвалида в Берёзовском

Свердловский областной суд отменил решение об аресте одного из обвиняемых в смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова в городе Берёзовском, отправив его под домашний арест, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Решение об аресте 14-летнего А. было принято Берёзовским городским судом 22 августа. На заседании стало известно, что мальчик учится в школе № 9 и не состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По данным следствия, этот подросток вместе с другим обвиняемым пытался скрыться от следствия. Сам А. тогда заявлял, что сделал для себя выводы и скрываться не собирается. Адвокат подростка Николай Филев сразу после решения суда заявлял, что защита с ним не согласна.

Сейчас облсуд рассматривает апелляционную жалобу на арест другого обвиняемого по делу — 16-летнего Б., который, по версии следствия, нанёс смертельную травму Рудакову: он прыгал на голове инвалида и сломал ему кадык.

Напомним, Дмитрий Рудаков был найден мёртвым в Берёзовском 10 августа. Его обнаружили в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова, он скончался от черепно-мозговой травмы. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые вскоре были задержаны — ими оказались четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. В компании также была 13-летняя девочка, которая, по версии следствия, снимала происходящее на видео. Один из подростков (16-летний Б., ранее судимый) сразу был заключён под стражу, остальных сначала отпустили под подписку о невыезде.