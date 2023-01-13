Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор рецидивисту, ограбившему офис микрокредитной организации под видом «блондинки в розовом»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Серова, который в ноябре 2022 года, нарядившись в женский розовый пуховик и светлый парик, ограбил офис микрокредитной организации в центре Нижнего Тагила, похитив более 100 тысяч рублей.

Напомним, ограбление произошло вечером 15 ноября в офисе компании на проспекте Ленина, 52. Около 19:00 преступник зашёл в помещение. Угрожая ножом менеджеру, он забрал из сейфа деньги и скрылся с места преступления.

Позже сыщики, используя записи с камер видеонаблюдения, вышли на след преступника. Они заметили автомобиль, который выехал из квартала, где за несколько мгновений до этого скрылся злоумышленник. Предположение оперативников оказалось верным, и вскоре рецидивист был задержан. Во время следствия он дал признательные показания, сообщив, что все улики выбросил в мусорный контейнер, а похищенные деньги успел потратить.

В ходе суда выяснилось, что он находился под домашним арестом за преступление, совершённое в Серове. Несмотря на это, рецидивист приехал в Нижний Тагил, чтобы добыть денег, поскольку находился в тяжёлом материальном положении. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбои, из мест лишения свободы вышел в апреле 2022 года.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с использованием предметов, используемых в качестве оружия) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. На момент публикации приговор не вступил в законную силу.