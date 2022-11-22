В Нижнем Тагиле рецидивист под видом «блондинки в розовом» ограбил офис микрокредитной организации

В Нижнем Тагиле мужчина в женском розовом пуховике и светлом парике похитил из офиса микрокредитной компании более 100 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по словам 27-летней девушки — менеджера организации, около 19:00 в офис на проспекте Ленина, 52 зашёл злоумышленник в медицинской маске и, угрожая ножом, забрал из сейфа деньги. Работник компании сразу нажала тревожную кнопку, но до приезда ЧОП мужчина успел скрыться с места преступления.

Сыщики проверили близлежащую территорию на наличие видеокамер и предположили, что гулять по городу в такой одежде злоумышленник бы не стал. Записи с камер подтвердили предположение оперативников: на видео попал автомобиль, выезжавший из квартала, куда скрылся преступник. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Серова, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и разбои. Мужчина освободился из мест лишения свободы в апреле этого года. Задержанный дал признательные показания, сообщив, что все улики выбросил в мусорный контейнер, а похищенные деньги успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением оружия), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый заключён под стражу.