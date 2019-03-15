Суд приостановил строительство завода по розливу питьевой воды на берегу Байкала

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и приостановил строительство завода по производству питьевой воды на озере Байкал в посёлке Култук, со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области пишет «Интерфакс».

«Строительство завода по производству питьевой воды в посёлке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений», — сказали в правительстве.

В начале января на берегу Байкала началось строительство завода для экспорта питьевой воды в Китай и другие страны. Его строительством занимается компания «Аквасиб», владельцем которой является Дацинская водная компания «Озеро Байкал» из Китая. Против строительства выступают местные жители, на сайте Change.org создана петиция с требованием остановить строительство завода, так как это нанесёт значительный ущерб Байкалу, её подписали более 900 тысяч человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 13 марта заявил, что поручит проверить «на соответствие самым высоким экологическим стандартам» проект завода. По его словам, он получил много обращений по этому поводу, в том числе через соцсети.