Медведев пообещал разобраться со строительством завода на Байкале

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по импорту воды в Китай, пишет «Интерфакс».

«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются», — сказал Медведев.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта.

«Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учётом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение всё это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что возвращаться к прошлому нельзя, необходимо, наоборот, предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определённую продукцию.

«Но мы это сделали, и комбинат закрыли. Так вот почему я это вспоминаю. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала», — сказал Медведев.

Напомним, 3 марта стилист Сергей Зверев провёл на Красной площади одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Накануне, 11 марта, стало известно, что его вызывали в полицию для дачи объяснений.

На сайте Change.org создана петиция против строительства, которую на данный момент подписали почти 900 тысяч человек. Её авторы со ссылкой на учёных утверждают, что завод нанесёт огромный вред экологии Байкала, а местным жителям полностью перекроют подход к озеру и запретят ловить рыбу.