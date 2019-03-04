Сергей Зверев устроил на Красной площади пикет против строительства завода на Байкале

Стилист и певец Сергей Зверев сообщил в Instagram о проведённом накануне в Москве на Красной площади одиночном пикете против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Артист заявил, что акцию ни с кем не согласовывал.

«Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против?» — написал Зверев.

Завод планируют построить в посёлке Култук, откуда родом эпатажный стилист. В середине января Зверев в Instagram уже высказывал своё негативное мнение о строительстве завода.

«Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более трёх километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб», — писал он.

Как сообщает портал I38.ru, о строительстве завода в посёлке Култук стало известно в 2017 году. Проект ориентирован на рынок сбыта готовой продукции в КНР в соответствии с договором о поставке с Дацинской водной компанией с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», которая выступает в качестве соучредителя ООО «АкваСиб» и инвестора проекта. Общий объём инвестиций составляет 1,4 миллиарда рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта предполагается создать 148 рабочих мест. Против строительства завода активно выступают представители общественности.