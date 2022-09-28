Суд приговорил жителя Нижнего Тагила к 9,5 годам колонии за убийство родственницы в свой день рождения 

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 46-летнего жителя Северного посёлка, который зарезал 50-летнюю родственницу в свой день рождения, к 9,5 годам лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла около 20:00 8 мая 2021 года в квартире преступника в доме № 1 на улице 9 Января. Мужчина после праздничного застолья, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанёс множество ударов ножом спящей знакомой, в результате чего женщина скончалась.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, после случившегося мужчина сбежал с места происшествия и лёг спать прямо на улице. А после того как замёрз, вернулся домой.

Во время расследования мужчина пояснил, что помнит нанесение ударов ножом, но вот мотив убийства — нет.