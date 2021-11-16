Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет колонии за убийство своей знакомой

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, который убил свою подругу. Об этом АН «Между строк» сообщил помощник прокурора Дзержинского района Андрей Бызов.

Трагедия произошла вечером 8 мая этого года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в квартире дома № 1 на улице 9 января, в ходе ссоры взял нож и нанёс своей знакомой несколько ударов в грудь и живот. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкции вышеуказанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.