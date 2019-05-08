Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Пресненский суд назначил футболисту Александру Кокорину наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Павел Мамаев приговорён к 1 году и 5 месяцам лишения свободы, пишет «Медуза».

Суд счёл доказанной вину Мамаева и Кокорина в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве, но решил, что они действовали без предварительного сговора, смягчив таким образом обвинение. Двум другим фигурантам уголовного дела — брату Александра Кокорина Кириллу и другу футболистов Александру Протасовицкому — суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев и 1 года и 5 месяцев колонии соответственно.

Ранее обвинение просило приговорить Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам колонии, такое же наказание в виде 1 года и 5 месяцев колонии обвинение запрашивало для Кирилла Кокорина и Протасовицкого. Фигуранты дела признавали свою вину лишь частично.

День, проведённый в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима, таким образом, братьям Александру и Кириллу Кокориным, если бы приговор вступил в силу немедленно, оставалось бы отбыть по 7,5 месяца, а Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — по 6,5 месяца. Футболисты также могут сразу же после вступления приговора в силу просить об условно-досрочном освобождении.

Напомним, игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин арестованы по уголовному делу о хулиганстве (статья 213 УК РФ) и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (статья 116 УК РФ, «Побои»). По версии следствия, 8 октября 2018 года футболисты сначала избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. На прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы продлил футболистам арест до 25 сентября.