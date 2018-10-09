Футболистов Кокорина и Мамаева обвинили в избиении федерального чиновника (ВИДЕО)

Правоохранительные органы завели уголовное дело о побоях после проверки информации о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в которой пострадал федеральный чиновник, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«В кафе на Арбате между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, информация о конфликте поступила по линии скорой помощи. Полученные чиновником травмы не угрожают его здоровью.

Руководство футбольного клуба «Зенит» подтвердило участие в драке Кокорина.

«Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — заявили в пресс-службе клуба.

Телеграм-канал Mash пишет, что в результате драки пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Он сделал замечание футболистам, которые шумели в кафе. Mash отмечает, что Кокорин и Мамаев сломали Паку зуб, а также оставили несколько синяков и ушибов.

В Минпромторге радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что 8 октября в центре Москвы произошёл инцидент, в котором пострадали Пак и Генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Они обратились с заявлением в полицию.