Футболистов Кокорина и Мамаева подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в избиении других людей перед дракой в московском кафе, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, до инцидента в кафе футболисты с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ждал её в машине около гостиницы «Пекин» и сделал им замечание за «хулиганство на проезжей части». По данным телеграм-канала Mash, они «пинали» машины на парковке.

Пострадавшего, по информации Mash, зовут Виктор Соловьёв, ему 33 года. Мужчина находится больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Ольга Ушакова подтвердила «Говорит Москва», что «был инцидент», однако не назвала имён нападавших.

В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» из-за избиения 33-летнего мужчины. Источник «Интерфакса» подтвердил, что подозреваемые — Александр Кокорин и Павел Мамаев.