Суд прекратил банкротство депутата, советовавшего россиянам меньше питаться

Арбитражный суд Свердловской области прекратил процедуру банкротства депутата регионального Заксобрания Ильи Гаффнера, пишет Znak.com.

Процедуру реализации имущества прекратили, посчитав, что у депутата ничего нет и дальнейший поиск имущества ничего не даст. На этом настаивали представители Ильи Гаффнера, суд принял их доводы, но накопившийся долг в 160 млн рублей не списал. Основной кредитор — «Россельхозбанк» — на заседании озвучил возражение и попросил проверить имущество гражданской супруги депутата, но получил отказ, поскольку брак не был официально зарегистрирован.

Депутат попал под процедуру банкротства 2,5 года назад, арбитраж ранее уже выносил решение о том, чтобы завершить процедуру реализации имущества, тогда Илью Гаффнера освободили от уплаты около 160 млн рублей долга. Банкротство Гаффнера было прекращено вместе с окончанием конкурсного производства.

С решением не согласился основной кредитор «Россельхозбанк», представители финансовой организации оспорили решение, полагая, что у депутата может быть имущество. В этот раз в суде речь зашла о гражданской супруге депутата: представитель банка акцентировал внимание на том, что женщина владеет недвижимостью в клубном доме «Тихвин», а также автомобилями Bentley, Aston Martin, Porsche Cayenne, Mercedes. Однако на это в суде ответили, что брака с женщиной не зарегистрировано.

Представитель депутата просил освободить Илью Гаффнера от уплаты долга, но суд в удовлетворении отказал. Теперь, когда у Ильи Гаффнера появятся доходы, банк сможет инициировать исполнительное производство и взыскивать средства в счёт погашения долга.

Напомним, Илья Гаффнер стал известен после того, как посоветовал россиянам меньше питаться в кризис.