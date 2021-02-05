Суд отправил сектанта, убившего своего сына во время изгнания бесов, на принудительное лечение

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение участника секты «Ученики Христа» Ивана Казанцева, отца мальчика, который погиб после избиения в 2019 году, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

По данным следствия, в течение нескольких лет участники секты «Ученики Христа» применяли насилие, в частности нередко практиковали телесное наказание детей, которые нарушали установленные в организации правила.

В ноябре 2019 года Казанцев убил своего девятилетнего сына и вместе с главой секты Земфирой Гайнуллиной закопал тело в юго-западном лесопарке. До этого мальчика долгое время избивали, якобы изгоняя из него бесов; во время истязаний ребенку заткнули рот кляпом, чтобы соседи не слышали криков. Как показала экспертиза, смерть девятилетнего мальчика наступила из-за удушья.

Позднее Гайнуллину вместе с отцом убитого мальчика поймали в Уфе, где те пытались скрыться. Им выбрали меру пресечения в виде ареста.

Участники секты обвиняются по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершённое с особой жестокостью»), пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, с особой жестокостью»), статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»), пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного»), части 3 статьи 239 УК РФ («Участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью»), части 1 статьи 325 УК РФ («Уничтожение официальных документов, совершённое из иной личной заинтересованности»).

В ноябре 2020 года прокуратура направила дело в суд и попросила применить к сектантам принудительное лечение в психиатрической больнице. Свердловский областной суд удовлетворил это требование в отношении отца убитого.

В ближайшие дни суд примет решение в отношении Земфиры Гайнуллиной.